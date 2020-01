Raz Degan confessa a Vieni da me: “Sono molto discreto nel mio trullo in Puglia”

Raz Degan si è confessato a Vieni da me di Caterina Balivo, ma ha scelto di non replicare alle recenti parole di fuoco della sua ex compagna Paola Barale. La showgirl aveva dichiarato a Live – Non è la d’Urso: “Le persone che mi hanno fatto del male, le metto nel dimenticatoio”. Il riferimento era proprio ai suoi due ex compagni vip, Raz Degan e Gianni Sperti.

Caterina Balivo con Raz Degan – Foto: Facebook

Dopo aver mostrato una foto del trullo in cui il vincitore dell’Isola dei famosi vive in Puglia, Caterina Balivo ha chiesto: “Che succede lì dentro? Chissà quante donne avrà visto questo trullo”. Ma Raz ha replicato, come sua abitudine, in modo piuttosto criptico: “Sono molto discreto nel mio trulletto”.

La padrona di casa ha inoltre rivelato che addirittura suo marito è rimasto affascinato da Raz Degan: “Io l’ho incontrato con mio marito in Puglia e lui era più rapito di me. Mi ha detto che è figo pure dentro, e lo ha detto pure con una punta di invidia, era molto colpito”.

L’ex modello israeliano non ha voluto fornire altri dettagli sulla sua attuale storia d’amore con la fidanzata Stuart.