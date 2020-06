Renee Gracie lascia il mondo delle moto per diventare attrice di film per adulti

Renee Gracie ha preso una decisione drastica. Ha deciso di dire addio al mondo delle moto per diventare attrice di film per adulti. L’ex pilota australiana di supercar V8 ha intrapreso la carriera di modella e attrice di contenuti adult. Ha abbandonato il volante perché non è redditizio e non è proficuo. La 25enne bomba sexy australiana ha dato una svolta decisamente sensuale alla sua vita professionale: dalla valorizzazione delle curve in pista a quelle personali per la splendida Renee.

Renee Gracie con le amiche – Foto: Facebook

Molto seguita e amata su Facebook e Instagram, Renee ha conquistato subito fama e successo internazionale grazie a questa sua svolta hot. La bellissima e sensuale australiana ha realizzato un sito web accessibile su abbonamento in cui condivide immagini po***grafiche andando ben oltre le più rosee aspettative. Questa svolta la porta a incassare oltre 11.200 euro al giorno.

Renee Gracie – Foto: Facebook

La sua carriera adult ha stravolto i suoi piani e l’ha sorpresa… piacevolmente. Renee Gracie ha rilasciato un’intervista al tabloid britannico Daily Telegraph in cui ha confessato senza censure e filtri: “È la cosa migliore che abbia fatto in vita mia. Questa decisione mi ha messo in una situazione finanziaria che non avrei mai potuto immaginare e mi diverto. Sto bene, sto facendo un sacco di soldi e sono a mio agio in questo ruolo”.

Renee Gracie – Foto: Facebook

L’entusiasmo che aveva perso nei motori, l’ha ritrovato dietro una macchina fotografica… e ora è davvero al settimo cielo, come d’altronde i suoi numerosi fan di tutto il mondo che hanno gradito molto la sua svolta professionale!

Renee Gracie – Foto: Facebook

E voi che cosa ne pensate della svolta piccante e bollente di Renee?