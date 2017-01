Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne formano una delle giovani coppie più belle e innamorate nella storia del programma tv di Canale 5. L’ex tronista del trono classico Riccardo Gismondi ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Di Più Tv in cui ha parlato della sua favola d’amore con Camilla Mangiapelo. Il giocatore di basket ha affermato che la convivenza con Camilla Mangiapelo in una casa di Roma, messa loro a disposizione dai genitori dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, procede a gonfie vele.

La vita dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne è cambiata molto da quando ha fatto la sua scelta nel salotto tv di Maria De Filippi. “Mi sono preso una pausa dallo sport per fare il programma – ha raccontato Riccardo a Di Più Tv -, poi sarei dovuto ripartire. Ma ora, per vivere il mio legame con Camilla, ho preferito dire di no. Certo, non intendo mollare la pallacanestro, spero solo di trovare una squadra più vicina. Se non succedesse sono anche pronto a cambiare. A me va bene fare qualunque cosa, dal cameriere al modello. Per me conta soprattutto Camilla. E poi non la voglio deludere”.

La sua fidanzata Camilla Mangiapelo ha giocato un ruolo importante nel ripristinare i rapporti tra Riccardo Gismondi e la sua famiglia d’origine. “Una volta fuori dalla trasmissione – ha svelato il cestista -, lei mi ha detto che era arrivato il momento di riallacciare i rapporti con i miei, esprimendo il desiderio i conoscerli. E così, dopo tanto tempo, ho chiamato mia madre e le ho chiesto se voleva organizzare un pranzo a casa con papà e Camilla”. Lui è follemente innamorato della sua compagna: “Non voglio perdermi neanche un minuto di Camilla, una ragazza indipendente anche se molto giovane”.

Come ben ricorderete lo scorso mese Riccardo aveva rilasciato un’intervista sempre al settimanale di cronaca rosa Di Più Tv in cui aveva svelato i progetti futuri della coppia: “Dietro le quinte, a telecamere spente, abbiamo subito parlato di matrimonio, di figli, di avere una casa tutta nostra. Ci sposiamo ho detto a Camilla. Io un amore così forte non l’ho mai provato e nemmeno pensavo potesse esistere la possibilità di trovare una ragazza che mi completasse in tutto, che desse un senso alle mie giornate così come ha fatto Camilla durante Uomini e Donne. Ora conviviamo in una casa che, a Roma, i genitori di Camilla ci hanno messo a disposizione. Però presto contiamo di trovarne una nostra: il nido d’amore che abbiamo sempre sognato”. Subito dopo l’ex tronista aveva smorzato l’entusiasmo dei fan della coppia che già sognavano il lieto annuncio mediante un post su Facebook: “Niente matrimonio, tranquilli. Ragazzi, l’intervista è stata travisata. Non si è mai parlato di un matrimonio imminente”.

Vi piace questa coppia di Uomini e Donne?