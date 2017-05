Rita Dalla Chiesa ha parlato della showgirl salentina ed ex giornalista pubblicista Loredana Lecciso durante un’intervista concessa al settimanale di gossip Nuovo. Rita Dalla Chiesa, Loredana Lecciso e Monica Setta conducono insieme il programma radiofonico Le donne lo sanno in onda su Radionorba e sul canale 730 di Sky.

La 69enne conduttrice televisiva e giornalista italiana ha dichiarato a Nuovo: “E’ un’amica, una ragazza di grande profondità, che raramente viene percepita in modo giusto – ha spiegato l’ex conduttrice tv di Forum – quando va in televisione, lei ha sempre uno strano rapporto con la telecamera, la vive come se fosse uno specchio. Lei è già bella e le diciamo tutti di guardarsi di meno, però è fatta così. Ha molta sensibilità, bei sentimenti, pensieri speciali e veri”.

L’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha poi continuato: “Non lo so, ma in radio vogliamo che Loredana venga fuori per come è veramente, una donna, una mamma, una compagna. Perché non dimentichiamo che ha tenuto botta a tante cose veramente dure e antipatiche che le sono capitate in questi ultimi anni”.

In tutti questi anni si è scritto e detto molto su Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Si è spettegolato molto anche sulla rivalità tra Loredana Lecciso e l’ex moglie del leone delle Puglie, la celebre cantante statunitense Romina Power. Il popolo italiano ha sperato anche in un sorprendente e pazzesco ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina. In realtà tra i due ex coniugi è tornato il sereno e sono in buoni rapporti, ma nessuna reunion dal punto di vista sentimentale.

A proposito di tutti questi pettegolezzi, Rita Dalla Chiesa ha asserito: “Al Bano chiede discrezione e rispetto soprattutto per la donna che gli sta accanto e per tutta la famiglia. Io spero che possa trovare un po’ di pace: è il mio migliore amico, gli voglio un gran bene, la sua salute mi fa preoccupare e desidero che viva sereno. E lui sa che con Loredana sta bene. Non voglio aggiungere altro. E non deve farlo neanche lui”.