Rita Dalla Chiesa sul nipote Lorenzo: “Il nostro è un rapporto tra adulti”

Rita Dalla Chiesa ha parlato del rapporto con il nipote Lorenzo, 12 anni, durante un’intervista rilasciata al settimanale F. L’ex conduttrice di Forum e Lorenzo abitano nello stesso palazzo. La giornalista e opinionista di Italia Sì abita al piano superiore, mentre il nipote con la figlia Giulia al piano di sotto.

Rita Dalla Chiesa – Foto: Facebook

Rita Dalla Chiesa e il rapporto con il nipote

In questo periodo di quarantena forzata, provocata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, anche Rita ha sofferto molto per la distanza dai suoi famigliari, come d’altronde tutti. “A volte mi viene da piangere a pensare alla situazione generale”, ha confidato Rita a F. Tre anni fa è morto il papà del piccolo Lorenzo nonché marito della figlia di Rita, Giulia Cirese, l’autore televisivo Rai Massimo Santoro.

“È sempre stato un bambino molto responsabile – ha detto Rita -. La perdita del papà lo ha fatto crescere in fretta. Ha attenzioni verso di me e verso sua madre diverse rispetto ai ragazzini della sua età”.

L’opinionista di Marco Liorni ha aggiunto alla rivista F: “Sa tutto, segue tutto, anche la politica. S’informa”. Per Rita Dalla Chiesa è molto piacere parlare e confrontarli con Lorenzo: “Il nostro è un rapporto tra pari, tra adulti”.

Rita Dalla Chiesa ringrazia Massimo Giletti per il caso shock della scarcerazioni dei boss

Ieri Rita Dalla Chiesa è intervenuta in collegamento alla trasmissione di La7, Non è l’Arena di Massimo Giletti, per parlare della scarcerazione dei boss e dei detenuti durante la pandemia da Covid-19. L’ex conduttrice di Forum ha perso il padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in un attentato di Costa Nostra e per questo ha ringraziato Massimo Giletti per aver acceso un faro su questa vicenda.

Rita ha poi aggiunto: “Forse chi ci governa è troppo giovane e non ricorda cos’è successo. Il ministro Alfonso Bonafede non credo sia dalla parte della mafia, altrimenti non avrebbe fatto del magistrato antimafia Nino Di Matteo un suo vessillo”.