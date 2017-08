Roberta Beta: “Noi del Grande Fratello 1 siamo indimenticabili”

Roberta Beta del Grande Fratello 1 ha ricordato con gioia ed entusiasmo la sua esperienza vissuata nella Casa più spiata d’Italia ben 17 anni fa. L’ex candidata consigliera comunale di Roma con la lista civica Roma Popolare del Nuovo Centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Alfio Marchini ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Vero in cui ha raccontato la sua vita di mamma di un ragazzo di 15 anni, cresciuto senza un padre, e si è soffermata sulla sua love story con Francesco: “La dolcezza. Lui dice che sono strana: dinamica, aggressiva, ma con dei momenti di estrema tenerezza. Io e Francesco ci conosciamo da 25 anni, ma mai avrei pensato che potesse essere l’uomo per me. Poi, tre anni fa, ci siamo ritrovati ed è scattato qualcosa”.

La mamma vip e speaker radiofonica ha parlato della sua esperienza nella Casa del GF1: “Sono trascorsi ben 17 anni. Ho un un ricordo bellissimo di quell’esperienza e sono sempre in contatto con i miei compagni di avventura tramite i social. E’ importante mantenere un rapporto – ha sottolineato l’ex gieffina -, perché abbiamo condiviso una parte fondamentale della vita”.

Il Grande Fratello ha raggiunto quota 14 edizioni, ma la prima resterà nella storia per tanti e diversi motivi che elenca molto bene Roberta alla rivista di cronaca rosa: “Noi eravamo davvero spontanei, non sapevamo che cosa sarebbe accaduto. Penso che noi del GF1 saremo indimenticabili, mentre delle altre edizioni, a un certo punto, si fatica a ricordare persino il nome del vincitore”.

Siamo d’accordo anche noi, e voi? Siete d’accordo con Beta? Chi è il vostro concorrente preferito del GF?