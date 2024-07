Roberta Morise parla dei problemi post parto

Roberta Morise ha parlato dei problemi post parto sui social. Lo scorso 24 maggio ha dato alla luce il primogenito, frutto dell’amore con lo chef Enrico Bartolini. L’ex valletta dei programmi televisivi di Rai 1 L’eredità e I migliori anni ha ricordato le complicanze post parto quando ha dovuto trascorrere delle giornate in ospedale insieme al figlio. Per lei non sono stati momenti semplici quelli vissuti al Policlinico Mangiagalli di Milano.

Sul suo profilo Instagram Roberta ha condiviso una foto che ritrae il primo abbraccio con il figlio Gianmaria. La foto è in bianco e in nero e mostra per la prima volta gli occhi e il nasino di Gianmaria.

«Torno qui, in questa giornata tanto attesa, dove per mamma non è mai facile tornare. Mi aiuta questa foto del nostro primo abbraccio. Sei il mio leoncino», ha scritto nelle sue Instagram stories per ricordare i momenti difficili che ha vissuto dopo il parto.

Per il noto chef Bartolini è il quarto figlio, dopo i tre (Tommaso, Giovanni e Vittoria) avuti dal precedente matrimonio. Per l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Roberta Morise, che è stata la fidanzata storica di Carlo Conti, è il primo.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sposi: matrimonio imminente

Per la conduttrice tv Roberta Morise e lo chef dei vip le sorprese non finiscono qui. Fra poche settimane convoleranno a nozze! «Il 31 agosto sposo Enrico, l’uomo che mi ha restituito la fiducia nell’amore», aveva svelato lei al settimanale Gente.

Alcuni mesi fa la 37enne conduttrice televisiva e showgirl calabrese e il famoso chef erano stati ospiti al programma La vita in diretta su Rai1. Il conduttore e giornalista Alberto Matano aveva annunciato: «Proprio nel giorno di San Valentino, come si conviene a tutte le favole d’amore con la A maiuscola, qualcuno a questo tavolo ha ricevuto una meravigliosa proposta di matrimonio».

«C’è una data?», aveva chiesto Matano. «Dovresti saperla, perché io sono qui per chiederti una cosa», aveva replicato lei. «Ti va di celebrare il mio matrimonio? Mi piacerebbe molto». Il giornalista e conduttore Rai, visibilmente emozionato, aveva accettato: «Sarei felicissimo e sono già lì naturalmente, evviva».