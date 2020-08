Rocco Casalino dopo la rottura con José Carlos Alvarez Aguila va a cena con Gabriele Rossi

Rocco Casalino dopo la rottura fragorosa con l’ex fidanzato cubano José Carlos Alvarez Aguila è stato sorpreso dai paparazzi del settimanale di cronaca rosa Chi durante una cena e serata romantica insieme con il bellissimo e sexy attore Gabriele Rossi. L’ex coordinatore della comunicazione nazionale, regionale e comunale del Movimento 5 Stelle e il sensuale attore sono soltanto amici?

Come ben sapete Rocco Casalino e José Carlos Alvarez Aguila si sono lasciati in seguito allo scandalo trading online che ha travolto il ragazzo cubano e indirettamente anche il portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Qualche giorno fa il quotidiano La Verità ha lanciato lo scoop sulla segnalazione all’Antiriciclaggio dei movimenti finanziari dell’ex fidanzato cubano dell’ex coordinatore della comunicazione nazionale, regionale e comunale del Movimento 5 Stelle, rivelando che il giovane centroamericano ha cominciato a speculare sui più importanti siti di trading online, movimentando sul suo conto corrente qualcosa come 150.000 euro.

A causa di questo scandalo, Rocco Casalino ha troncato la sua storia con José. Ora l’ex concorrente della storica e famosa prima edizione del reality show, il Grande Fratello, è stato pizzicato in dolce compagnia di Gabriele Rossi, l’attore che per anni è stato legato sentimentalmente al sex symbol della tv italiana, Gabriel Garko.

Una serata a due, trascorsa tra una cena a lume di candela e una passeggiata tra le meraviglie di Roma.