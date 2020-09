Rocco Casalino e José Carlos Alvarez Aguila sono tornati insieme: baci in Puglia

Rocco Casalino e José Carlos Alvarez Aguila sono tornati insieme o forse come dice Dagospia non si sono mai lasciati, dopo lo scandalo trading online che ha travolto il ragazzo cubano e indirettamente anche l’ex coordinatore della comunicazione nazionale, regionale e comunale del Movimento 5 Stelle. Il settimanale di cronaca rosa Chi ha sorpreso Rocco Casalino e il suo fidanzato cubano in Salento in Puglia.

Rocco Casalino con José Carlos Alvarez Aguila – Foto: Dagospia.com

Il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino ha rivelato: “Nei giorni seguenti, come raccontato su Dagospia, José ha passato qualche giorno a Milano dove ha incontrato vecchi amici della comunità cubana, un gruppetto molto allegro e molto nottambulo, e diceva a tutti di essersi staccato davvero dal suo storico fidanzato (stavano insieme da 6 anni). E invece i due cercavano solo di depistare la stampa, cui avevano raccontato in coro la storiella della coppia scoppiata, tanto che Chi li ha pizzicati insieme in Salento, e stavolta non siamo davanti a un ‘finto-rubato come quelli di Conte o della Boschi”.

Il portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e il compagno cubano “sono stati avvistati sul turbolento volo Brindisi-Roma – si legge ancora su Dagospia -, funestato dal maltempo e atterrato alle 20.30 a Fiumicino. All’arrivo si sono scambiati baci ed effusioni come due scolaretti in preda agli ormoni. Auguri e felice trading alla coppia ritrovata”.

