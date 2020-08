Rocco Casalino su Gabriele Rossi: “Non sto con lui, l’ho solo salutato”

Rocco Casalino ha voluto smentire categoricamente i rumor sulla sua frequentazione o possibile flirt con il bellissimo attore Gabriele Rossi. Dopo la rottura fragorosa con l’ex fidanzato cubano José Carlos Alvarez Aguila, l’ex concorrente dello storico e famoso Grande Fratello 1 era stato sorpreso dai paparazzi del settimanale di cronaca rosa Chi durante una cena e serata romantica insieme con il bellissimo e sexy attore ed ex gieffino vip a Roma.

Si erano subito diffusi numerosi rumor su un presunto flirt tra i due. Ora l’ex coordinatore della comunicazione nazionale, regionale e comunale del Movimento 5 Stelle Rocco Casalino ha voluto subito mettere le cose in chiaro.

«Ma proprio per niente, non sto con Gabriele Rossi, l’ho solo salutato», ha asserito il portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte.

«Il fatto è – ha spiegato Casalino con chi è in confidenza – che con Carlos è crisi, da molti mesi, anche se sei anni di convivenza non si cancellano facilmente». Rocco Casalino e José Carlos Alvarez Aguila si sono lasciati in seguito allo scandalo trading online che ha travolto il ragazzo cubano e indirettamente anche il portavoce del premier Conte.

Rocco Casalino con José Carlos Alvarez Aguila – Foto: Dagospia.com

A questo punto sono in molti a credere nel ritorno di fiamma tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko e in una possibile e futura reunion tra Rocco Casalino e José. Staremo a vedere. Stay tuned per saperne di più!