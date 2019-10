Rocco Siffredi a Live – Non è la D’Urso: “Dopo il funerale di mia madre, mi sono fatto una vecchietta”

Rocco Siffredi è tornato come ospite ieri nel salotto tv di Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso, di Canale 5. Il divo a luci rosse è stato più volte stuzzicato da Alda D’Eusanio su un episodio molto piccante che lo stesso regista e produttore cinematografico ha raccontato nel recente passato.

Il famoso regista e attore Rocco Siffredi, incalzato dalla conduttrice e opinionista tv Alda D’Eusanio, non si è di certo tirato indietro. L’attore, regista e produttore italiano di film per adulti ha ricordato quel famoso episodio verificatosi dopo il funerale di sua madre: “Lei, una vecchietta amica di mia madre, mi continuava a stringere, mi continuava a stringere, io mi sono alzato, non so cosa mi sia successo, l’ho tirato fuori, gliel’ho messo in bocca e sono venuto senza fare niente”.

Imbarazzo in studio con la padrona di casa che ha redarguito D’Eusanio: “Alda, tu non puoi chiedere a lui di raccontare queste cose in televisione. Che ora è? Ditemi che ora è! Alda, ti voglio un sacco di bene, però la prossima volta che ti viene in mente di far raccontare a Rocco Siffredi un bel episodietto come questo, avvertimi prima”.

Redazione-iGossip