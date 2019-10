Rocco Siffredi e il rapporto intimo con la vecchietta, Selvaggia Lucarelli critica Barbara D’Urso: la replica del regista a luci rosse

Rocco Siffredi ha raccontato nei minimi particolari il rapporto intimo con una vecchietta, risalente al periodo post-funerale della madre, durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Selvaggia Lucarelli ha criticato la conduttrice tv Barbara D’Urso per diversi motivi in un post condiviso sulla sua pagina Facebook, in cui ha preso di mira anche l’opinionista tv e modello Roger Garth.

Selvaggia Lucarelli vs Barbara D’Urso, Rocco Siffredi e Roger Garth

Una delle penne più irriverenti e “atomiche” del giornalismo italiano ha scritto su Facebook: “Siffredi dalla D’Urso ha raccontato il seguente episodio, che sarebbe accaduto al funerale della madre: Lei, una vecchietta amica di mia madre, mi continuava a stringere, mi continuava a stringere, io mi sono alzato, non so cosa mi sia successo, l’ho tirato fuori, gliel’ho messo in bocca e sono venuto subito’. Ora, a parte lo squallore, nessuno gli ha fatto notare che boutade o no, metterlo in bocca a una che non te lo ha chiesto non è un aneddoto spiritoso”.

Dopo aver stigmatizzato le dichiarazioni del famoso regista e attore Rocco Siffredi, la giornalista e scrittrice ha poi continuato: “Il venerdì precedente questo tizio del video qui sotto, sempre dalla D’urso, ha detto a un’ospite che parlava di spray abbronzante: Preferisco essere sbattuto (pallido) in questo modo che come te in un altro! E nessuno l’ha cacciato fuori. Anzi. Un po’ dopo gli è stato chiesto cosa intendesse e lui mentendo ha farfugliato qualcosa senza alcun senso. Mi raccomando, poi la signora (Barbara D’Urso, ndr) continui a parlare di femminismo. Uno spettacolo osceno. Io davvero mi domando come sia possibile che si permetta tutto questo, e sia anzi accompagnato da risate e comunicati trionfanti”.

La replica di Rocco Siffredi

L’attore, regista e produttore italiano di film per adulti ha replicato a Selvaggia sul suo profilo Instagram. L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ha pubblicato una foto del’ospitata a Non è la D’Urso insieme al figlio spiegando di aver sempre cercato di portare un messaggio positivo sul se**o. “Ci tengo particolarmente a ribadire i concetti espressi ieri – ha scritto Rocco -. Sono anni che cerco di fare informazione e formazione sul se**o e sull’educazione ad esso legata. Focalizzando l’attenzione soprattutto sui giovani che vivono ormai, vista l’era digitale, in un mondo sempre più fuori controllo. Il mondo del cinema per adulti non è il male – ha sottolineato -, il se**o non è il male. È l’informazione che può esserlo se ha come unico scopo, l’errata rappresentazione della figura femminile. Non siate ipocriti, il se**o è una delle poche cose al mondo che accomuna tutti noi e ci pone sullo stesso piano. È unione, non ipocrisia. È verità, non bugia”.

