Rocco Siffredi fa dissing a Max Felicitas: è scontro social tra i due attori a luci rosse

Rocco Siffredi fa dissing a Max Felicitas durante alcune Instagram Stories al vetriolo. Il giovane protagonista di film per adulti ha risposto a tono. Ormai è scontro aperto tra i due attori a luci rosse.

Rocco Siffredi e Max Felicitas – Foto: Instagram

Un tempo erano amici, come ha documentato Max nel suo video social di replica al celebre divo del cinema adult internazionale. Ora sono in guerra. Nelle ultime settimane Max aveva lanciato alcune frecciatine velenose a Siffredi, soprattutto nel corso di un’intervista a La Zanzara: “Secondo me Rocco non ama sufficientemente l’Italia e dovrebbe tornarci per pagare le tasse. Uno deve amare anche materialmente l’Italia, non solo ideologicamente. Anche Rocco dovrebbe pagare qualche volta le tasse in Italia. Rocco? Io sono il futuro, ho 26 anni”.

Ora il mentore dell’attrice a luci rosse Martina Smeraldi è finito nel mirino di Rocco nazionale che l’ha deriso durante un video su Instagram che l’immortala con un ragazzo fisicamente molto simile proprio a Felicitas: “C’è qualcuno in Italia che si spaccia per il mio erede. Max Felicitas? Chi è? Ma chi è?”.

La replica al veleno di Felicitas non si è fatta attendere: “Un professionista di 55 anni ieri mi ha dissato sulle stories di un ragazzino probabilmente minorenne che mi assomiglia. Dice delle cose assolutamente non vere. Non ho mai affermato di essere l’erede di nessuno, lo ha detto lui e qualche stampa […] chiudo il discorso: non voglio essere associato più da nessuno al suo nome, in quanto non ho nulla in comune con lui se non la professione”.

Lo scontro tra Rocco e Max, ne siamo certi, avrà sicuramente altre ripercussioni!