Rocco Siffredi intervista Malena: “Quando mi porti Barbara D’Urso per fare un piccolo film insieme?”

Rocco Siffredi ha intervistato la sua ex allieva e professoressa della sua Academy, Malena, su tanti argomenti legati al mondo adult: dalla nuova star a luci rosse Martina Smeraldi alla sua carriera di attrice e opinionista tv nei salotti tv di Barbara D’Urso fino ai giovani di oggi. Un’intervista che giunge a 3 anni circa dal debutto dell’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi nel mondo dei film hot.

Rocco Siffredi lancia una provocazione

All’inizio dell’intervista, che è stata pubblicata sul canale Youtube del celebre divo del cinema adult mondiale, Rocco ha ironicamente domandato a Malena: “Perché non mi porti Barbara D’Urso per girare un film insieme?”. L’ex naufraga vip barese dell’Isola dei famosi ha risposto: “Io la invito, ma non viene mai”. Siffredi ha poi precisato: “Vorrei Barbara, tu e io per un’intervista a tre. Come finirà l’intervista? Non lo so”. Per poi sottolineare: “A parte gli scherzi, salutiamo Barbara”.

Malena si è poi raccontata: “Sono una semplicissima ragazza della porta accanto, che dopo aver avuto alcune esperienze in locali per scambisti ha contattato 3 anni fa Rocco per fare il passo nel mondo a luci rosse. Non mi mancava nulla dal punto di vista lavorativo ed economico, ma sentivo di poter rappresentare un po’ la donna italiana: semplice, ma trasgressiva. Mi sono resa conto nel tempo che la mia età non è stato un problema – ha spiegato l’attrice pugliese Malena -, ma un vantaggio perché io non ho fatto questo lavoro per il sesso ma per amore della sessualità. Attraverso questo lavoro ho imparato a conoscere meglio la mia sessualità e quella degli altri. Da quando faccio questo lavoro mi sento più sicura, determinata e fortemente donna”. Per poi aggiungere: “Non mi sono mai pentita e non ho mai avuto un attimo di ripensamento. Attraverso questo lavoro ho avuto un dono bellissimo, che è la libertà”.

Rocco ha sottolineato: “Malena sei un’icona di sincerità”. Il divo a luci rosse e la sua musa hanno poi parlato di Martina Smeraldi, di tutte quelle attrici che hanno abbandonato subito il mondo delle pellicole hot, della rivalità tra colleghe italiane in questo mondo e delle nuove generazioni.

Redazione-iGossip