Rocio Munoz Morales parla dei progetti futuri con Raoul Bova

Rocio Munoz Morales ha parlato della sua meravigliosa storia d’amore con il sex symbol del cinema e della tv italiana Raoul Bova durante un’intervista concessa al settimanale Oggi. Matrimonio e figlio in arrivo? La bellissima attrice, conduttrice televisiva e modella spagnola ha smentito di essere incinta e ha spiegato che le nozze con il divo del piccolo schermo non sono imminenti. “Non conoscevo Raoul – ha asserito l’attrice e conduttrice tv -, ma per ora non sono previste nozze. Siamo sposati nell’anima. In futuro, si vedrà. E non abbiamo neanche in progetto di allargare la famiglia”. In poche parole è ancora molto presto!

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales stanno ufficialmente insieme dal 2013, dopo la separazione del celebre attore italiano dalla moglie. I due attori si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio. Il 2 dicembre 2015 è nata la loro figlia, Luna. La prima figlia di Raoul e Rocio è nata a Roma. Raoul Bova ha altri due figli, Alessandro Leon e Francesco, nati dal suo precedente matrimonio con la veterinaria Chiara Giordano, figlia della famosa avvocata matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace.

La splendida e sensuale attrice spagnola ha speso parole dolci per il suo principe azzurro. “Raoul è un uomo molto serio – ha detto Rocio a Oggi – Col tempo, abbiamo imparato a conoscerci. E ci capiamo sempre di più. È il classico uomo che ama ricevere attenzione dalla propria donna. Gli piace essere coccolato. Se sfugge un piccolo dettaglio, magari può anche sentirsi trascurato. Anche io sono così, e questo ci fa cercare gli equilibri giusti. Siamo una bella squadra. Io sono più pratica: penso a cosa si mangia, a pagare le bollette, a organizzare le giornate della bambina… Lui è un uomo di grandi sorprese, ha gesti da principe azzurro”.

La nascita di Luna ha stravolto la loro vita. “Siamo genitori imperfetti – ha sottolineato Rocio Munoz Morales -, ma sappiamo che l’amiamo alla follia. Io non sono neppure una mamma ansiosa. Cerco di essere presente. Magari faccio un aperitivo in meno e corro a casa da Luna. E’ una bambina molto affettuosa, con tutti, anche con le persone che non conosce. Soprattutto, coccola e bacia il papà. E Raoul è un padre innamorato: gioca tanto con Luna. Anche io, eh: ballo con lei, ci vestiamo da principesse…”.

A presto con nuove scoppiettanti news e indiscrezioni sulla coppia vip più bella dello star system italiano!