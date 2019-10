Rodrigo Alves non vuole somigliare a Ilary Blasi, lo sfogo del Ken umano: “Neanche so chi sia”

Rodrigo Alves non vuole somigliare a Ilary Blasi. Il Ken umano si è sfogato in un video social in cui ha dichiarato che neanche sa chi sia la moglie di Francesco Totti. L’ex guest star del Grande Fratello di Barbara D’Urso ha voluto fare chiarezza su Instagram.

Il nuovo look del Ken umano

Da diversi giorni a questa parte il Ken umano sfoggia una chioma più lunga e un colore molto trendy. La sua nuova acconciatura ancora oggi divide in due il popolo della Rete, tra chi è felice e chi l’attacca duramente.

Qualche giorno fa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip inglese Rodrigo Alves ha rivelato che lo scambiano per una donna. In un post sul suo profilo Instagram ha scritto: “Grazie @rei_do_megahair per avermi sistemato i capelli mentre ero a #london e aggiungevo un sacco di nuovi #brazilianhair per rendere i miei capelli pieni e sani !!). A 36 anni l’uomo si sente finalmente libero di essere quello che è: “per quanto mi piacerebbe essere quello che mi chiedono per motivi lavorativi io ho 36 anni e non voglio più essere magro. Sto cercando di ridimensionarmi e di circondarmi di persone che mi amano per quello che sono e non per come mi vedono… Ho preso un po’ di chili e non mi entrano più i vestiti, a volte mi scambiano anche per una donna, ma va bene così”.

Rodrigo Alves: “Non voglio somigliare a Ilary Blasi”

In Italia molti utenti si sono scatenati a far paragoni tra lui e la conduttrice tv Ilary Blasi. Un paragone che non è andato affatto giù a Rodrigo. Alves ha esordito così: “Buongiorno ragazzi, tantissime persone mi inviano messaggi dicendomi che voglio assomigliare a Ilary Blasi. No scusa, non voglio essere uguale a lei. Neanche la conosco. Non l’ho mai vista in tv”.

Inutile dire che il video social di Rodrigo ha scatenato una raffica di polemiche e reazioni abbastanza contrastanti…

Redazione-iGossip