Rodrigo Alves si affiderà a Giacomo Urtis per diventare donna. Il Ken umano sta affrontando un duro e faticoso percorso di transizione che lo trasformerà in Barbie. Per questa delicatissima operazione ha scelto il suo grande amico ed ex flirt, il chirurgo dei personaggi famosi ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Giacomo Urtis.

Giacomo Urtis e Rodrigo Alves – Foto: Instagram

Entrambi hanno realizzato anche una canzone, Plastic World. Urtis ha rivelato: “Sono stato il primo ad essere perplesso davanti alla notizia che Rodrigo vuole diventare donna, soprattutto dopo aver avuto un flirt con lui non potevo credere che lo avesse deciso veramente. E di comune accordo mi occuperò io di aiutarlo nella sua transizione da uomo a donna”.

La socialite brasiliana di origini britanniche vuole diventare donna e somigliare a Barbie, un desiderio che per la verità aveva espresso più volte alla stampa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip inglese Rodrigo Alves ha confessato al Daily Mirror: “Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. A porte chiuse vivo come una donna da mesi ma sono uscito allo scoperto da poco”.

Rodrigo Alves diventa Barbie – Foto: Instagram

“Mi è stato diagnosticato un disturbo dismorfico di genere – ha asserito la guest star del Grande Fratello di Barbara D’Urso – e mi è stata data la possibilità di iniziare le cure appropriate per la transizione. Farò rimuovere i miei organi maschili. Mi verrà effettuata un’inversione del pene e successivamente i miei testicoli verranno rimossi. L’inversione peniena è una tecnica di vaginoplastica in cui verrà utilizzata la mia pelle. Questi saranno i passi finali”.

Un percorso di transizione sicuramente difficile e travagliato, ma Rodrigo è abbastanza sereno e determinato: vuole diventare Roddy a tutti i costi!