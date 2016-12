Rossella Intellicato difende Lidia Vella e silura Alessandro Calabrese

Rossella Intellicato ha difeso a spada tratta la sua amica ed ex coinquilina della Casa del Grande Fratello 14 Lidia Vella e ha attaccato duramente l’altro ex gieffino Alessandro Calabrese in un post condiviso con i follower su Instagram. Come sapete tutti Alessandro Calabrese e Lidia Vella del Grande Fratello 14 si sono lasciati tra le polemiche poche settimane fa, ma lui non ha perso tempo. L’imprenditore pluritatuato del GF14 ha scelto di partecipare al programma tv pomeridiano di Canale 5 Uomini e Donne per corteggiare la neo tronista del trono classico Sonia Lorenzini. Una decisione che ha letteralmente scioccato i fan dell’ex coppia del Grande Fratello 14 scatenando l’ira di Lidia Vella. Anche l’ex gieffina e l’ex tronista di Uomini e Donne Rossella Intellicato è piuttosto infuriata e amareggiata.

L’ex gieffino e corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Calabrese ha scritto su Instagram: “Io l’ho amata più della mia vita ma ho capito, con un anno brutto, che non se ne può più ..e le ho detto che non l’amo più per tutto quello che lei ed io sappiamo. Lidia è una bellissima persona – ha spiegato Alessandro -, ma adesso deve capire che è finita io sto cercando di ricominciare con rispetto vorrei che fosse così anche verso di me. L’amore è finito perché è quello che sento. Non la amo più, finisce tutto e si ricomincia, io per la mia è lei per la sua strada con il rispetto”.

Lidia Vella è imbestialita e ha rivolto parole di fuoco all’ex gieffino Alessandro Calabrese: “Beh, leggere certe parole del signor Alessandro mi fa davvero sorridere, parole che non avevo mai sentito in vita mia. Amore malato… Lo vedevate infelice quando era con me? Vi risulta che dormiva sempre dai suoi amici? Sarà capitato due volte in un anno. Addirittura che non mi ama più – ha continuato Lidia sul suo profilo Instagram -, peccato che io lo sto scoprendo solo oggi da alcuni suoi commenti. Rinnegare tutto quello che c’è stato solo per pararsi il c… (scusando il francesismo) dimostra ancora una volta che uomo è, quanto vale… Caro Ale, tu sai, la tua coscienza è molto sporca ed occhio a quello che dici perché lo sai che non ti conviene!”.

Sulla questione ha espresso la sua opinione anche Rossella Intellicato. L’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha scritto su Instagram: “Ci ha rotto le palle per mesi dentro quella casa per quanto amava Lidia… Per uscire e farsi una bella figura di m….!!! Senza parole!!! Per andare dove poi”.

Continueremo a seguire la scoppiettante e bollente questione! Stay tuned!