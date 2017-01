Samantha De Grenet e l’Isola dei famosi 2017: “Mi mancherà mio figlio Brando”

Samantha De Grenet è in gara come concorrente all’Isola dei famosi 2017. Ieri Alessia Marcuzzi ha rinviato la prima puntata della nuova edizione del reality show di Canale 5 per maltempo e andrà in onda stasera. Prima della partenza in Honduras, la showgirl e conduttrice tv ha scritto un lungo post sul suo blog I Love Bimbo in cui ha confessato che gli mancherà davvero tanto il figlio Brando. D’altronde non poteva essere diversamente!

L’ex modella e soubrette ha ammesso: “Scegliere di partire non è stata una decisione facile da prendere ma la dolcezza, la serenità e la maturità di mio figlio mi hanno dato quella tranquillità di decidere”. Per poi aggiungere: “Mio figlio è stato incredibile: Mamma, devi accettare l’Isola dei Famosi perché se non lo fai ora non lo farai mai più e poi sarà un’esperienza pazzesca! Pensa anche alle opportunità lavorative che ne potranno derivare… magari tornerai a fare tutti quei programmi che facevi prima che io nascessi. Ditemi voi se non è meraviglioso […] Per una mamma lasciare il proprio figlio senza la possibilità di alcun contatto non è una passeggiata di salute, ma saperlo con il suo papà e circondato dall’affetto di parenti ed amici mi rende assolutamente serena. Mi mancherà come l’aria che respiro ma mi auguro col cuore di non ritrovarmi sotto una palma a piagnucolare come una bambina, non me lo posso permettere, lui mi guarda ed io non posso fargli arrivare messaggi negativi”.

Che cosa si aspetta da questa nuova avventura televisiva, dopo anni di assenza dal piccolo schermo? “Spero di riuscire a fare un’isola allegra e positiva – ha scritto Samantha De Grenet -, senza troppe discussioni e soprattutto senza sotterfugi e tattiche. Sono una donna che dice sempre le cose in faccia, anche se a volte possono essere poco carine, ma mi auguro che il mio interlocutore sarà così intelligente da apprezzare la mia onestà seppur scomoda. Il gruppo con cui vivrò questa avventura è assolutamente ben assortito, ho già le mie preferenze e le mie antipatie ma tutto può cambiare! Alcune persone nelle difficoltà migliorano, altre peggiorano…chissà, staremo a vedere”.

Il cast dell’Isola dei famosi 2017 è sempre al centro di aspre e dure polemiche. diversi personaggi famosi hanno rifiutato l’Isola dei famosi come ad esempio Andrea Roncato perché non ci sono vip, ma solo gente affamata di soldi e popolarità. La prorompente e social pornostar Amandha Fox ha attaccato la collega e neo naufraga Malena la Pugliese e il cast dell’Isola dei famosi in un’intervista rilasciata a noi di IGOSSIP.it: “Questa sarà ricordata come l’Isola dei morti di fama, dei raccomandati per giusta causa (altro che Jobs Act ) e delle adepte, a buon intenditor poche parole… L’esempio più eclatante di quanto vado affermando è certamente rappresentato dal grave errore commesso dal duo Magnolia – Mediaset di considerare famosa colei che in fin dei conti risulta essere il pupazzo del puparo mito dell’hard made in Italy”. L’ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne Alessio Lo Passo ha fatto a pezzi il cast del reality show di Canale 5: “Di famoso vedo bene poco sinora… A parte Raz Degan, Eva Grimaldi, per il resto vedo gente sconosciuta fatta passare come famosissima…Pseudo modelli, pseudo cantanti, Pseudo blogger… Mi chiedo solo con quale criterio scelgono i personaggi famosi… Non voglio pensare che vanno avanti solo persone raccomandate – ha detto l’imprenditore ed ex tronista Alessio Lo Passo -, o vengano fatti favoritismi perché sarebbe brutto prendere in giro milioni di persone che seguono questi reality spendendo soldi anche per televoti ecc”.

