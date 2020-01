Samantha De Grenet ha rivelato per la prima volta a Vieni da me di Caterina Balivo di aver sofferto molto nel 2018 a causa di una malattia. La conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella ha infatti spiegato: «Per me il 2018 non è stato un anno facilissimo. Solo le persone a me veramente molto vicine sanno cosa ho passato. Non ne ho mai parlato ancora perché credo che per affrontare un certo tipo di argomento si debba essere pronte e forti. E soprattutto bisogna mandare un bel messaggio e non uno di debolezza o di fallimento».

Samantha De Grenet e Caterina Balivo a Vieni da me – Foto: Twitter

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha poi asserito: «È qualcosa che mi ha toccato profondamente. Ora è passato un anno, ho metabolizzato e sono quasi pronta. Quando riuscirò a parlarne, senza piangere e senza impietosire, spero di dare forza e coraggio ad altre donne che hanno passato quello che ho passato io».

La mamma vip Samantha De Grenet ha aggiunto che è stata male, si è operata e oggi sta bene, anche se non è mai tutto finito: «Ci sono sempre tante cose da fare».

Lei ha lottato in silenzio per un anno e mezzo. Come mai non aveva detto nulla finora? «A causa di quei 4 stupidi che magari possono dire ‘ecco un’altra che parla delle sue cose per un po’ di pubblicità’. L’hanno fatto con tante persone, anche con persone che oggi non ci sono più. Vorrei dire a tutti quelli che parlano di ‘fuffettà e criticano, di pensare che dall’altra parte ci sono persone che magari stanno combattendo una battaglia che loro non sanno. Ci sono situazioni che finiscono bene come la mia, e altre che non finiscono bene. Forse la gente prima di parlare dovrebbe collegarsi con il cervello».

Durante l’intervista Samantha ha parlato delle sue origini nobili, che non ama sbandierare ai quattro venti, e del suo doppio matrimonio con il marito Luca Barbato. Dopo le prime nozze nel 2005, si sono poi sposati di nuovo nel 2015.

«Ci siamo lasciati per un po’ di anni – ha raccontato Samantha -. Diventare genitori non sempre unisce. Se non si è forti e non si hanno presenti le priorità, l’arrivo di un bambino ti scombussola. Io ero mamma già da quando seppi di essere incinta, lui ci mise di più. Io poi sono molto rigida, ma sono una persona vera. Non riesco a far finta di niente, ad avere quei rapporti fondati sull’ipocrisia. E quindi siccome non andavamo nella stessa direzione ci siamo lasciati. Ma si torna dalle cose che si amano veramente».

Per il figlio Brando non è stato facile: «Siamo stati bravi a non far risentire a Brando della separazione. Non ha conosciuto fidanzati o fidanzate. Quando abbiamo capito che forse non era finita, lo abbiamo comunque fatto in punta di piedi, perché non potevamo permetterci di sbagliare con nostro figlio di mezzo. Il ritorno è stato graduale, poi glielo abbiamo detto ed è stato felice. Ma all’inizio è stato geloso perché doveva condividermi col padre».