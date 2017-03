Samantha Togni su Christian Panucci: “Non è geloso”

Samantha Togni ha parlato della sua storia d’amore con l’ex calciatore del Milan e della Roma Christian Panucci durante un’intervista al settimanale di gossip Novella 2000. La 35enne ballerina e conduttrice televisiva italiana è l’insegnante di ballo che quest’anno è in gara con il giovane e bellissimo attore Antonio Palmese a Ballando con le stelle 2017 di Milly Carlucci. Tra i due personaggi famosi c’è solo un bel rapporto di amicizia e stima. “Adesso tra me e Christian va tutto bene – ha sottolineato l’ex inviata di Unomattina Estate – Quando può, viene a trovarmi anche durante le prove e dà anche dei consigli sul ballo al mio allievo, Antonio Palmese“.

Samantha Togni ha poi sottolineato: “Christian non è geloso, capisce come capisco io che Antonio quando è arrivato ha subito il mio fascino, ma perché sono la sua insegnante. Lui è entrato in un mondo nuovo e io sono la sua guida”.

La danza però non è una passione condivisa dai due fidanzati vip. “Veramente no – ha detto l’insegnante dello show tv di Raiuno, l’adattamento italiano del talent Strictly Come Dancing nonché format britannico della BBC – In questo momento non abbiamo tempo. Io faccio la pendolare tra Roma e Terni, dove vivo con mio figlio Edoardo, e sono impegnatissima con le prove. Capiterà, magari in futuro. Anche se lui dopo il programma ha appeso le scarpe da ballo al chiodo. Ma se c’è da lanciarsi in pista lo fa, si diverte”.

Sul sexy e intrigante attore Antonio Palmese ha asserito: “Ora si dà da fare solo per ballare al meglio, ha messo da parte il suo lato da provolone… Ho scoperto un ragazzo molto simpatico, che ha compreso quale è il suo posto”.

Oltre a Ballando con le stelle, la famosa ballerina è sempre molto presente anche in altri programmi tv e video musicali. A fine ottobre 2016 Samantha Togni è stata infatti scelta come protagonista del video ufficiale di Rinascendo, nuovo singolo del cantante sardo Valerio Scanu. Nel video clip Samantha balla insieme alla star di Amici di Maria De Filippi in un passo a due.

Antonio Palmese è stato interpellato dalla rivista di cronaca rosa Novella 2000 e ha ribadito che è single. “Confermo di essere single – ha raccontato l’attore – Sono romantico e quindi voglio innamorarmi. E voglio una famiglia, perché sogno di vivere una storia bella come quella dei miei genitori”.

A presto con nuove news su Samantha Togni e Christian Panucci!