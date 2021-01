Sandra Milo ha una storia con un 50enne: è polemica, interviene Maurizio Costanzo

Sandra Milo ha una storia d’amore con un 50enne. La celebre attrice e personaggio tv ne ha 87. Questa notizia ha scosso una parte dell’opinione pubblica. In molti l’hanno duramente attaccata e criticata sui social. Sul caso è intervenuto anche il famoso e popolare autore, conduttore tv e radiofonico e giornalista Maurizio Costanzo.

Il conduttore del Maurizio Costanzo Show si è infuriato dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Nuovo Tv. Ha ricevuto una lettera di una signora: “La differenza d’età in amore conta eccome. Mi viene da ridere sentendo Sandra Milo. Ci sarà affetto tra loro due, ma amore no. E’ un po’ come essere nonna e nipote”.

Il marito della conduttrice e produttrice tv Maria De Filippi ha scritto: “Lei chi è per dire cosa è l’amore? E quando amore c’è tra due persone che non conosce?”.

Chi è il fidanzato di Sandra Milo? Lui è un imprenditore veneto. Ha 50 anni ed è un instancabile e sensibile cavaliere nell’animo.

