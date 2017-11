Sara Battisti ha attaccato Jeremias Rodriguez sul suo profilo Instagram. La commessa milanese ha commentato il flirt del suo ex fidanzato con la bellissima e sensuale showgirl e modella venezuelana Aida Yespica mediante un post al vetriolo. Il fratello della celebre star tv argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez sembra essere molto attratto dall’ex star del Bagaglino.

Sara Battisti ha lanciato un messaggio durissimo nei confronti del fratello di Belen e Cecilia Rodriguez: “”I silenzi valgono più di mille parole #valori #semprealti @diabosik #buongiorno”.

Gli atteggiamenti e i comportamenti dell’esuberante Jeremias Rodriguez hanno infastidito e non poco Sara Battisti, che ha sottolineato: “Rispondo solo perché dopo mesi di silenzio è giusto che io esprima il mio parere… Ho imparato a seguire il consiglio di guardare i fatti e non le parole e i fatti parlano da soli… Non c’è bisogno di vendette o bassezze da parte delle persone che sono fuori, perché di bassezze ne stiamo già vedendo abbastanza…”.

Per poi continuare: “La domanda è!? Bastano 60 giorni per distruggere rapporti veri costruiti con passione, amore, sacrifici e dolori? Se la risposta è sì, non mi resta altro che distogliermi da questo schifo e sperare che tutto questo serva da lezione a chi non rispetta i sentimenti altrui o a chi cambia continuamente atteggiamento e pensiero… Non mi dilungo… potrei continuare, ma evito per rispetto della mia persona”.

Il feeling tra Aida e Jeremias, con tanto di bacio segreto tra le tende del Confessionale, ha provocato la fine della love story della Yespica con il giovane imprenditore campano Giuseppe Lama. “Capisco la gelosia – ha detto Aida -, ma poteva risparmiarselo. Non ho fatto niente. Sono più i giorni che ho vissuto qui che quelli che ho trascorso con lui”. Ha poi confessato di essere un vero e proprio disastro con le relazioni…