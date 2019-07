Sara Tommasi non è più incinta, Debora Cattoni: “Ha interrotto la gravidanza”

Sara Tommasi non è più incinta. La sua manager Debora Cattoni ha rivelato sul suo profilo Instagram che la showgirl di Terni ha interrotto la gravidanza. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è affetta dal disturbo bipolare e ha ripreso la cura.

Al suo fianco c’è da alcuni anni la sua grande amica Debora Cattoni. Dal 2018 è legata sentimentalmente a un manager di acque minerali di nome Angelo Guidarelli. La soubrette Sara Tommasi ha chiuso con le amicizie sbagliate del passato.

L’agente dell’ex schedina di Quelli che il calcio ha dichiarato sui social: “Essere manager vuol dire prenderti cura in tutto di una star. Non puoi solo indicarle ‘Fai questo o fai quello’ o ‘Facciamo questo lavoro che ci porta budget’ essere manager vuol dire prima di tutto ‘Amare’ la tua star che ti sei scelta. Entrare nella sua vita, conoscerla a fondo, incazzarti con lei, decidere con lei, portarla in alto. Per me Sara Tommasi non è una macchina, un robot, ma prima di tutto un’anima. Mi accorgo subito dei suoi occhi tristi o stanchi. O neri. Mi accorgo quando sta bene e sta andando in emozione. Per me lei è stata la mia ispirazione per un lavoro – ha proseguito – che nemmeno volevo fare. Mi ci sono trovata dentro. Tempestata di telefonate notte e giorno. Oggi Sara Tommasi ha ripreso la cura. Si sta curando. Il bipolarismo non è di certo un caso facile. Ho scelto una Star problematica ma con grandi doti che vanno oltre la logica. A me non interessa del suo passato”.

Dagospia ha avanzato più di un dubbio sulla presunta gravidanza di Sara, parlando di “caltagironata” in riferimento allo scandalo Pamela Prati-Mark Caltagirone.

Ora l’ex naufraga vip ha ripristinato i rapporti con la sua manager, dopo alcune incomprensioni, e stanno lavorando a un progetto Sky che prevede la conduzione del programma Lamborghini on the road.

Sara Tommasi ha rivelato di essere stata intervistata da Peter Gomez per il programma Loft in cui ha chiarito tutto sul suo passato tra droga e film a luci rosse.

Redazione-iGossip