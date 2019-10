Sara Tommasi shock: “Mi davo a tutti e tante persone ne approfittavano di me”

Sara Tommasi ha raccontato in un comunicato stampa diffuso ai media il suo drammatico periodo di vita in cui si dava a tutti e tante persone si sono approfittate di lei. Un passato fatto di droghe, alcol e psicofarmaci. “Ho passato anni veramente terribili, tante cose le ho rimosse, scappavo di casa, vagavo senza una meta, non riuscivo a volermi bene – ha rivelato la showgirl di Terni -, mi davo a tutti e tante persone ne approfittavano di me e mi facevano fare qualsiasi cosa perché nelle condizioni in cui ero non ero in grado di distinguere il bene dal male e quindi non sapevo dire no!”.

L’ex schedina di Quelli che il calcio e soubrette Sara Tommasi ha poi affermato: “Soffrivo di bipolarismo e stavo ancora peggio perché la patologia veniva accentuata dall’uso di droghe, alcol e psicofarmaci”.

Sara Tommasi shock: “Ho rischiato di morire”

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha poi raccontato: “Ricordo quella notte a Milano di qualche anno fa, ero scappata da Terni ed ero finita in casa con degli alcolizzati e dei tossicodipendenti, ho rischiato di morire! Per grazia di Dio la mia famiglia è corsa a prendermi per i capelli, mi hanno fatta ricoverare e mi hanno salvato la vita”.

Oggi ha cambiato vita facendo sport, curandosi e mangiando in modo sano. La showgirl Sara Tommasi ha poi lanciato un accorato appello a Barbara D’Urso: “Economicamente non sto male, quando facevo televisione e guadagnavo tanto ho fatto la formica e ho comprato delle case, vorrei lavorare solo per una mia gratificazione personale e perché mi manca molto il contatto con i miei fan, per strada la gente mi ferma e mi ama, vorrei tornare a fare il mio lavoro di showgirl, non chiedo altro!”.

