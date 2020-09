Selvaggia Lucarelli affossa Matteo Salvini: “Arriva su un barcone e va a bivaccare dove gli altri lavorano”

Selvaggia Lucarelli ha affossato Matteo Salvini in un post social al vetriolo condiviso con i fan su Facebook, dove ha pubblicato uno scatto dell’ex ministro dell’Interno in compagnia della fidanzata Francesca Verdini in visita alla mostra del cinema di Venezia, in cui ha ironizzato su una storica battaglia della Lega.

La famosa e pungente scrittrice e opinionista tv Selvaggia Lucarelli ha accompagnato lo scatto con la seguente didascalia: “Non è veneto, non ha a che fare col cinema quindi va a bivaccare dove gli altri lavorano, arriva su un barcone. Io l’avrei rimandato indietro, invitandolo ad andare a Malta”.

Anche il famoso attore Pierfrancesco Favino è stato molto duro contro il leader del Carroccio alla vigilia della proiezione del film, di cui è protagonista e co-produttore: “Non l’abbiamo invitato. Se devo ragionare in termini di manipolazione, non credo che questo sia un film che dia questa possibilità, non è manipolabile”.

Matteo Salvini si è goduto la proiezione del film di Claudio Noce in compagnia della sua fidanzata Francesca Verdini: “Sono qui per trascorrere tre ore di relax, godermi un bel film, fare contenta Francesca – le cose intelligenti le decide sempre lei – passare una bella serata. Mi aspetto di divertirmi, a me Favino come attore piace molto”.