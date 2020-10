Selvaggia Lucarelli ha asfaltato la conduttrice tv Barbara d’Urso sui social. Durante la puntata di ieri della trasmissione serale di Canale 5 Live – Non è la D’Urso, Fabrizio Corona ha fatto a pezzi la sua ex moglie Nina Moric, per poi sfogarsi pesantemente anche su Instagram Story, il web influencer nonché ex fidanzato di Tommaso Zorzi Marco Ferrero in arte Iconize che ha finto un’aggressione omofoba per farsi pubblicità e finire sui giornali e in tv, il cantante Fausto Leali cacciato dal GF Vip 5 per l’epiteto razzista e il discusso e controverso trapper Bello Figo.

Selvaggia Lucarelli silura Barbara d’Urso sui social

Dopo il durissimo e sconvolgente intervento di Fabrizio Corona a Live – Non è la D’Urso, Selvaggia Lucarelli ha scritto su Twitter: “Invitano gente borderline a parlare di un ragazzino che vive in una situazione borderline e ‘oddio ora scusa ti devo fermare!’. Che vergogna d’Urso cara. Che vergogna. E povero ragazzino”.

Invitano gente borderline a parlare di un ragazzino che vive in una situazione borderline e “oddio ora scusa ti devo fermare!”. Che vergogna D’urso cara. Che vergogna. E povero ragazzino. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 18, 2020

Oggi è tornata sull’argomento in un lungo post condiviso con i suoi fan di Facebook. La giurata di Ballando con le stelle, giornalista e scrittrice ha esordito così: “Ieri Barbara D’Urso ospitava: Fabrizio Corona ai domiciliari che in uno stato visibilmente alterato metteva in piazza particolari tra lo squallido e il delicato delle condizioni psicologiche di suo figlio. Iconize, noto perché si è dato un surgelato in faccia per fingere un’aggressione omofoba e fare un po’ di like. Fausto Leali cacciato dal GF per epiteti razzisti. Bello Figo che “Sono super dotato e lo dico nelle mie canzoni”. Stendo veli pietosi su altri siparietti visti di recente e sui personaggi nelle sfere”.

Selvaggia ha poi concluso: “Credo che un giorno, quando finirà il suo momento, la signora dovrà interrogarsi sul perché della morbosa, sinistra attrazione per questi modelli diseducativi portati in tv per anni e chiedersi quanto abbia contribuito all’abbrutimento della fetta del paese più povera di strumenti. Un danno culturale incalcolabile, con strascichi che si porteranno dietro non so quante generazioni”.

