Selvaggia Lucarelli attacca Maria Elena Boschi: “Sei come Belen Rodriguez”

Selvaggia Lucarelli ha attaccato duramente l’ex ministra Maria Elena Boschi dopo la sua recente ospitata televisiva da Silvia Toffanin a Verissimo. La famosa e popolare giornalista, conduttrice radiofonica e opinionista televisiva ha scritto su Il Fatto Quotidiano: “Una vita a dire ‘giudicatemi per il mio ruolo in politica’ e poi in piena pandemia ce la ritroviamo dalla Toffanin come una Belen Rodriguez qualunque”. Selvaggia Lucarelli ha poi riservato stoccate al vetriolo ancora più dure alla 40enne capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati dal 24 settembre 2019, già ministro nel governo Renzi e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Gentiloni.

La giornalista de Il Fatto Quotidiano ha continuato: “Va premesso che per reggere la visione dell’intervista senza cadere nella letargia del gatto anziano ho dovuto pensare a cose raccapriccianti, tipo Renzi vestito da arabo a bordo pista in Bahrein, l’autovettura che gli sfreccia accanto e la gonna che gli si alza fino al mento”.

La giurata di Ballando con le Stelle ha poi aggiunto: “È stata una delle conversazioni più soporifere della storia della tv. Si inizia subito col suo ruolo istituzionale, ovvero la pagina Instagram, in cui la Boschi cita Alda Merini: ‘Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire’. Sì, quelle tipo: ‘Bin Salman è il mandante dell’omicidio di Khashoggi’, ecco perché si intende con Renzi”.

Verissimo ha poi mostrato la scheda dell’ex ministra Boschi, parlando naturalmente della sua travolgente storia d’amore con il bellissimo e sexy attore Giulio Berruti. “Ma tu guarda che anticonformista – ha concluso Selvaggia -, si poteva innamorare di un precario con la faccia da verme cilindrico e invece si è innamorata di un attore bello e famoso”.