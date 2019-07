Selvaggia Lucarelli difende Milly Carlucci sul caso Osvaldo-Kinnunen-Oradei

Selvaggia Lucarelli ha difeso Milly Carlucci sul caso Osvaldo-Kinnunen-Oradei, che sta tenendo banco sulla stampa rosa e sul web nelle ultime settimane. L’insegnante di Ballando con le stelle ha lasciato il suo fidanzato storico Stefano Oradei perché durante l’ultima edizione del talent show di Raiuno si è innamorata dell’ex calciatore della Roma, Dani Osvaldo. Come ben ricorderete la padrona di casa del programma del sabato sera di Raiuno si era scagliata contro Oradei durante Ballando 2019 per la sua eccessiva e furiosa scenata di gelosia nei confronti dell’allora fidanzata Veera Kinnunen (documentata da una rivista di gossip) poiché sospettava che tra i due fosse scattata la scintilla… e il tempo gli ha dato ragione.

Ora che l’insegnante di Ballando con le stelle, Veera Kinnunen, e il suo ex allievo Dani Osvaldo hanno ufficializzato la loro storia d’amore con diversi scatti di coppia condivisi su Instagram, sono davvero tanti i fan che vorrebbero che Milly Carlucci chiedesse scusa a Stefano Oradei.

La giurata del talent show di Raiuno e giornalista de Il Fatto Quotidiano ha condiviso con i suoi follower una Instagram Story in cui si è schierata totalmente dalla parte della conduttrice tv: “Milly Carlucci ai tempi ha chiesto a Stefano di rispettare una donna, a seguito di alcune foto poco gentili uscite su un giornale. Questo va al di là dei torti o delle ragioni sulla vicenda Dani/Veera in sé. Credo non ci sia neppure da discutere”.

Per poi concludere la storia con un pizzico di ironia: “Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sono Bradley Cooper e Lady Gaga che ce l’hanno fatta”.

