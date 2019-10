Selvaggia Lucarelli e Daniela Martani litigano per gli uccelli a La Vita in Diretta

Selvaggia Lucarelli è intervenuta telefonicamente ieri durante la puntata del programma di Raiuno La Vita in Diretta per avere un chiarimento dall’ospite in studio, la conduttrice radiofonica e attivista vegana Daniela Martani, poiché alcuni mesi fa l’ex concorrente del Grande Fratello aveva duramente criticato un articolo della giornalista de Il Fatto Quotidiano in difesa del tour di Jovanotti nelle spiagge italiane. Secondo l’ex hostess di Alitalia, i tour nelle spiagge rappresentano una minaccia per la salute degli uccelli fratini.

Durante la puntata di ieri de La Vita in Diretta, Daniela Martani ha commentato l’archiviazione della querela ricevuta da Fedez e Chiara Ferragni per gli insulti social ricevuti in occasione della chiacchieratissima festa di compleanno della celebre fashion blogger in un supermercato, che aveva sponsorizzato l’evento. L’acerrima nemica vip di Chiara Ferragni e Fedez ha accolto con soddisfazione ed entusiasmo la decisione del pm.

Lo scontro tra Selvaggia e Daniela a La Vita in Diretta

Nella vicenda si è inserita la scrittrice e opinionista tv Selvaggia Lucarelli che ieri ha avuto un acceso scontro con l’ex gieffina in tv: “Ho visto la santificazione di Daniela Martani che è venuta con la coda tra le gambe. La Martani fa la pecorella, ma si dovrebbe ricordare del tenore delle cose che scrive. Sono insulti orrendi e schifosi. Io ricordo alla signorina che negli ultimi mesi si è rivolta a me in modo orrendo dopo che io ho scritto un articolo in difesa del tour nelle spiagge italiane. Si diceva che il tour disturbava l’uccello fratino e lei mi ha attaccata scrivendo: ‘Selvaggia Lucarelli continui ad occuparsi di uccelli di altra natura, che di questo non ci capisce una mazza’. Questo non è diritto di critica”.

L’attivista per i diritti degli animali ha prontamente replicato: “E questa sarebbe un’offesa? Ma poi Selvaggia Lucarelli è l’ultima che può parlare. Lei di denunce ne ha decine e decine ed è l’ultima che può fare la morale. Continuano a denunciarla e si è salvata grazie ai giudici. Tra l’altro Selvaggia Lucarelli è stata condannata svariate volte. Perché devo confrontarmi con lei? Non voglio prendere lezioni da lei che è stata condannata, offende e si è presa svariate condanne”.

La giurata di Ballando con le Stelle è andata su tutte le furie: “Io diffido Daniela Martani dal continuare a dire che mi sono presa diverse condanne. Se continua la querelo nuovamente. Rispondi alla mia domanda. Cosa vuol dire che devo occuparmi di uccelli di altra natura?”. Daniela Martani ha puntualizzato: “Ci sono svariati uccelli. Evidentemente tu del fratino non ne capisci nulla”. Selvaggia l’ha incalzata: “E quali sono gli uccelli di cui mi intendo?”. Daniela ha asserito: “Altri uccelli, gli animali”. Selvaggia ha poi concluso: “Certo, perché io sono un’ornitologa vero?!”.

Redazione-iGossip