Selvaggia Lucarelli fa a pezzi Barbara D’Urso e Nina Moric sul caso Luigi Mario Favoloso

Selvaggia Lucarelli ha fatto a pezzi Barbara D’Urso e Nina Moric sul caso Luigi Mario Favoloso. L’irriverente e pungente opinionista e scrittrice ha rifilato stoccate al vetriolo nei confronti della presentatrice tv di Domenica Live e dell’ex top model croata naturalizzata italiana su Twitter.

Il militante di estrema destra di CasaPound ed ex concorrente pluritatuato del Grande Fratello di Barbara D’Urso, Luigi Mario Favoloso, non è scomparso e sta bene.

Domenica scorsa l’ex supermodella Nina Moric ha rivelato alla dottoressa Giò che il suo ex fidanzato Luigi Mario Favoloso le aveva procurato violenza fisica e psicologica e aveva avuto una sera una reazione violenta anche nei confronti del figlio dell’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Carlos.

Fabrizio Corona sarebbe su tutte le furie. Un amico dell’ex re dei paparazzi italiani ha raccontato la rabbia di Fabrizio nei confronti di Luigi Mario Favoloso a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso: “Io sono anche il personal trainer di Fabrizio Corona e ti dico che questo fatto gravissimo è venuto a saperlo anche lui. E non l’ha presa molto bene, è abbastanza inc****to”.

La giurata di Ballando con le Stelle ha commentato l’ultima ospitata di Nina Moric a Domenica Live su Twitter: “La D’Urso chiede alla Moric perché stesse con lui se la picchiava. Probabilmente per lo stesso motivo per cui la D’Urso ha continuato a ospitarlo nei suoi programmi dopo che aveva esibito una maglietta con su scritto Selvaggia suca. Perché entrambe amano le persone perbene”.

Selvaggia ha poi criticato anche l’ex moglie di Fabrizio Corona: “In tutto questo la Moric va in tv pagata a spu**anare la vita di suo figlio. Ma la privacy di questo bambino, tra chi lo espone sui social con quei video mesti e la madre che racconta in tv che il ragazzino prende botte dal suo fidanzato? Quando si fermerà ‘sta roba? Dio santo”.

