Selvaggia Lucarelli sul suo amore passato: “La mia droga era una relazione tossica”

Selvaggia Lucarelli è tornata sotto i riflettori mediatici, ma questa volta non c’entrano le polemiche con Massimo Giletti e con altri vip del jet set nazionale. La famosa e popolare giornalista, scrittrice e opinionista tv ha parlato della sua vita privata. La giurata di Ballando con le Stelle si è sbottonata sulla sua precedente vita sentimentale. Oggi è felicemente fidanzata con un ragazzo molto più giovane di lei, Lorenzo Biagiarelli, ma in passato ha sofferto moltissimo in amore. Non ha però svelato il nome del suo ex partner.

Selvaggia Lucarelli in un’intervista al Corriere della Sera ha deciso di raccontare nella prima puntata del podcast Proprio a me, dedicato alle dipendenze affettive.

La prima delle sei puntate si intitola ‘La mia storia’ e la giornalista e opinionista tv ha raccontato la storia di un amore sbagliato con un uomo che un giorno dopo l’altro le aveva tolto fiducia in sé stessa, dignità e bellezza. Una storia durata ben quattro anni: “Dare alle cose il nome giusto è importante. Molti confondono gli amori infelici con le dipendenze affettive. Io volevo che chi ha attraversato quello che ho vissuto io si riconoscesse: non è infelicità, è malattia. Consiglio di farsi aiutare, e non dall’amica che ti sgrida, ma da psicologhe che curano le dipendenze affettive”.

Per poi rivelare: “Il mio rimpianto più grande è di avere perso con mio figlio almeno tre anni, perché forse l’ultimo è stato un po’ più di guarigione. Mi sono persa tre anni di maternità felice. Non che non abbia dato priorità a mio figlio: non ho mai pensato di lasciarlo al padre e di non prendermene cura. Ma non ho dato priorità alla sua felicità. Quando sei vittima di una dipendenza la priorità è avere la dose”.