Selvaggia Roma shock su Francesco Chiofalo: “Ha mentito sulla gravità del tumore al cervello”

Selvaggia Roma si è sfogata dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Nuovo, attaccando duramente il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. Dopo aver rivelato ai suoi follower che Chiofalo l’aveva picchiata diverse volte quando erano fidanzati, l’ex concorrente di Temptation Island ha accusato Francesco non solo di essere un uomo manesco ma soprattutto di aver mentito sulla gravità della sua malattia per ottenere visibilità.

Selvaggia Roma ha affossato una volta per tutte il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. «Parlo per una persona che non fa altro che giocarci su una questione del genere. Un angioma benigno non è morte. E la cosa più schifosa è aver fatto storie e aver giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso. Non avendo rispetto per le persone che sono morte e che hanno un tumore e non sanno davvero se vivranno oppure no. Conosciamo bene il soggetto in famiglia. E sapevamo molte cose su questo caso».

Dichiarazioni shock che hanno fatto rapidamente il giro della Rete, tra lo sconcerto generale.

Redazione-iGossip