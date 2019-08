Selvaggia Roma smaschera Francesco Chiofalo: “Mi ha picchiato diverse volte”

Selvaggia Roma ha smascherato il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, all’indomani della notizia del suo tradimento ai danni di Antonella Fiordelisi, su Instagram Story. Per la verità già nel recente passato Selvaggia e soprattutto il suo ex fidanzato Luca avevano denunciato il fatto che Chiofalo fosse una persona molto aggressiva e violenta. Ora ha deciso di raccontare tutta la verità ai suoi follower.

“Aurora era l’amante di Francesco – ha confessato Selvaggia -. Quando io sono uscita da Temptation Island ero innamorata di lui. Gli avevo perdonato tante cose. Lui mi ha ritradito con Aurora appunto. Loro si sono conosciuti mentre lui era ancora con me. Io allora l’ho lasciato, mi sono fatta coraggio. Dopo ho conosciuto un altro ragazzo, con cui poi mi sono messa insieme. Lui ai tempi mi fece passare come la traditrice. Lui fa passare tutte e tutti male, lui è molto bravo con le parole. Ha fatto tante cattiverie”.

Per poi rivelare: “Quando si frequentava con Aurora lui continuava a rompermi le balle. Tanto che mi fece litigare con il ragazzo che avevo all’epoca. Lui stava ancora con Aurora e si mise in mezzo anche Vincent il mio migliore amico e gli ha messo le mani addosso. Perché dovete sapere che lui è un manesco. Io non ho mai detto nulla, ma le volte che anche a me ha messo le mani addosso sono state tante, 20.000? 30.000? Detto questo, lui continua la relazione con Aurora. Io e lei ci siamo viste e sentite. Poi a quel punto chiusi definitivamente il rapporto con Chiofalo. Lui diceva ad Aurora ‘ti porto a Temptation Island, ti faccio diventare Giulia De Lellis’. Lui voleva anche dei figli da Aurora, lui è così, fa le stesse cose con tutte le sue ragazze”.

La replica di Francesco Chiofalo

Travolto dalle polemiche e dagli attacchi social per aver tradito Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo ha prontamente replicato alle pesantissime e gravissime accuse della sua ex fidanzata Selvaggia.

“Non si sputa in questo modo nel piatto dove si è mangiato – ha detto Chiofalo -, io non ho ucciso nessuno. Ricordate il detto della volpe e dell’uva? […] Voglio precisare una cosa: nessuno è stato mai costretto a rimanere al mio fianco, nessuno ha puntato la pistola alla tempia di nessuno, se una persona non si trovava con me per varie problematiche, mi lascia, se ne va via… Non fa tutto questo. Meno vittimismo per favore, perché se con me ci sono rimaste vuol dire che forse così schifo non facevo”.

Redazione-iGossip