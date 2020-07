Selvaggia Roma smentisce il flirt con Alessio Lo Passo e sfoggia un fisico mozzafiato a Matera

Selvaggia Roma ha sfoggiato un fisico mozzafiato e curve da capogiro in piscina a Matera. L’ex concorrente di Temptation Island ha trascorso alcuni giorni di vacanza nella Città dei Sassi e domattina tornerà a Roma per lavoro. L’ex corteggiatrice dell’ex tronista di Uomini e Donne, Alessio Lo Passo, ha condiviso alcune foto del suo soggiorno lucano nella Capitale europea della Cultura 2019 sul suo seguitissimo profilo Instagram. Dopo essersi rifatta le labbra, Selvaggia si è rifatta anche il seno. Negli ultimi giorni è finita al centro del gossip poiché il Blog di Isa e Chia ha pubblicato una segnalazione di una sua lettrice, che è stata però seccamente smentita prima da Alessio Lo Passo e ora anche da Selvaggia Roma.

Selvaggia Roma – Foto: Instagram

La segnalazione del Blog di Isa e Chia

La lettrice aveva inviato la seguente segnalazione al Blog di Isa e Chia: “Al Just Cavalli di Milano c’erano Selvaggia Roma e Alessio Lo Passo in atteggiamenti molto intimi. Sono arrivati insieme ad altri amici e sono andati via sul presto, sempre insieme. Erano accanto al nostro tavolo, lei ballava e lui era lì che la guardava e la filmava. Si sono anche baciati, anche se non ho fatto in tempo a riprenderli in quel momento”. Noi abbiamo chiesto direttamente all’ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne e all’ex concorrente di Temptation Island, che hanno smentito tutto.

Alessio e Selvaggia smentiscono il flirt

Il fondatore e titolare di MÁS AMOR a La Spezia ha parlato di fake news. L’imprenditore, modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato come sempre schietto e molto preciso: “Non c’è stato nessun bacio, sono ca**ate. Ci siamo visti, eravamo un gruppo di amici. Non ci vedevamo da quando abbiamo fatto Uomini e Donne. Abbiamo parlato un po’ di tutto. Io sono single – ha sottolineato Alessio al nostro sito -, lei è single. Niente di che. Una persona che rispetto. L’ho vista molto più matura rispetto a tanti anni fa, è una bellissima ragazza… e basta. Niente più, niente meno”.





INTERVISTA AD ALESSIO LO PASSO SU MARIA DE FILIPPI, UOMINI E DONNE, RAFFAELLA MENNOIA, LELE MORA, CARCERE E QUARANTENA

Lo Passo, che ha perso 5 chili durante la pandemia da Covid-19, ha poi specificato: “Appena mi vedono con una, dicono che stiamo insieme. Magari (ride, ndr)! No, sono amiche. Comunque sto molto bene da solo, dopo aver passato anni difficili, e faccio quello che voglio. Mi diverto e ho la testa libera. Sono contento di averla rivista e di aver chiarito alcune cose passate. C’è rispetto reciproco e amicizia, ma niente di più”.





Il sensuale, affascinante e tenebroso imprenditore Lo Passo ha poi concluso: “Questi gossip non mi interessano. Ho il mio lavoro e ho un’altra testa fortunatamente. Sono andato a Milano per una cena con amici e poi ho incontrato Selvaggia… e siamo andati a bere qualcosa al Just Cavalli. Abbiamo scherzato e sorriso insieme. Non sono andato a Milano per fare un inciucio con Selvaggia”.



Alessio Lo Passo – Foto: Fabio Gianardi

Abbiamo chiesto un commento a Selvaggia Roma che ha confermato la versione dei fatti di Alessio: “Ci siamo rivisti tutti quanti insieme. Non c’è nulla da dire in merito”.