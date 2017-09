Serena Autieri vuole un altro figlio dal marito Enrico Griselli

Serena Autieri ha un altro sogno nel cassetto: diventare mamma per la seconda volta per così regalare un fratellino o sorellina a Giulia Tosca. La splendida attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice napoletana ha annunciato il suo grande desiderio al settimanale F. Vorrebbe concepire un altro figlio entro qualche mese. Così la sua bambina Giulia, nata quattro anni fa dal matrimonio con il produttore Enrico Griselli, avrebbe un fratellino o una sorellina con cui giocare e crescere insieme.

L’attrice e doppiatrice Serena Autieri ha infatti asserito: “Non voglio per nessun motivo che Giulia resti figlia unica, desidero che non cresca da sola. Certo, devo rallentare parecchio il mio lavoro se voglio affrontare una seconda maternità e concedermi quei mesi meravigliosi legati alla gravidanza e all’allattamento. Assieme a mio marito, che è il mio manager, abbiamo investito tanto sul lavoro, in particolare sul teatro, per questo motivo abbiamo rimandato a lungo il secondo bambino”.

Dopo aver indossato i panni di Lady Diana a teatro, Serena si definisce una mamma del sud che si divide tra lavoro e famiglia senza mollare a nessuno sua figlia: “Quest’inverno, pur recitando a teatro, dormivo quattro ore per notte pur di accompagnare la mia bambina a scuola. L’ho avuta tardi e sono consapevole di quanto sia importante stare con lei”.

E’ molto innamorata di suo marito di cui apprezza la limpidità dei suoi occhi e dei suoi sentimenti, avendo sempre cercato una persona vera e senza sovrastrutture al suo fianco. La chiave segreta del loro rapporto? “E’ l’umorismo – ha svelato Serena Autieri -, l’arma vincente che ti fa vivere meglio”.

