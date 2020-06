Serena Enardu prende per i fondelli Pago: “Ha detto che potrebbe perdonarmi? Sono preoccupata per quest’uomo”

Serena Enardu ha deriso e preso per i fondelli Pago, dopo che quest’ultimo ha dichiarato a sorpresa che potrebbe anche perdonarla. L’ennesima rottura tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 e Temptation Island Vip ha scioccato i fan dell’ex coppia vip del jet set italiano poiché il cantante Pago ha confessato di aver scoperto che tra Serena Enardu e Alessandro Graziani non c’è stato un semplice flirt ma una vera e propria storia d’amore. Accuse reciproche, veleni e attacchi incrociati oltre a un libro autobiografico dell’artista Pacifico Settembre.

Pago e Serena Enardu – Foto: Instagram

Il cantante ha infatti dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Non mi pento di nulla, rifarei tutto daccapo… anche perdonare Serena per essersi invaghita di un altro. Però chiariamolo, lei a me aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro, ma non è accaduto nulla’. Quindi mi ha mentito”.

Pago vorrebbe perdonarla di nuovo? “Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni – ha spiegato il cantante -. Il problema non è perdonare, ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”.

La reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne non si è fatta attendere… ed è stata velenosissima. Serena ha condiviso un post su Instagram Story in cui prende in giro il suo ex fidanzato: “Io sono seriamente preoccupata per quest’uomo!!! L’importante è crederci”.

Come andrà a finire questa soap opera made in Mediaset? Lo scopriremo molto presto!