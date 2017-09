Serena Saitta ha conquistato il cuore del giovane e ricco sceicco Khalifa Alshamsi? La sensuale attrice siciliana ed ex tronista del trono Ragazzi e Ragazze di Uomini e Donne è in love con il general manager di AAA Luxury e Sport Car Rental di Dubai? Pare che il flirt tra Serena e Khalifa sia sbocciato in Italia durante un evento di corsa di cavalli, dove era presente come ospite il principe ereditario di Dubai Hamdan Bin Mohammed al Maktoum. Lei ama Dubai ed è molto seguita sul web da donne e uomini arabi, che di lei apprezzano la sua semplicità e bellezza, ma soprattutto la sua umiltà e il suo impegno nel sociale.

La bella attrice teatrale originaria di Palermo, come ha dichiarato più volte ama fin da bambina i cavalli, una passione che condivide con il ricco sceicco. Khalifa Alshamsi avrebbe promesso a Serena di portarla a Dubai per aiutarla ad organizzare un evento benefico per i bambini. Su Facebook, Serena ha pubblicato la foto del passaporto con scritto: “Passaporto fatto, pronta per girare il mondo”. Per poi sottolineare la sua massima sempre sui social: “Aiutare il prossimo va oltre il colore della pelle, della religione o della cultura. E’ un dove che tutto il mondo dovrebbe fare”.

Serena Saitta è nota per le sue ospitate televisive nazionali di livello al chiacchierato e famoso programma tv pomeridiano di Canale 5 della regina di Mediaset Maria De Filippi oltre che come attrice. Ora è impegnata ad aiutare le donne vittime di violenza, i più bisognosi, specialmente se sono bambini. Inoltre è autrice del nuovo format televisivo “Ragazzi oggi whitout rules” interamente girato in Umbria e che verrà trasmesso prossimamente nel digitale terrestre, dove i protagonisti (4 ragazzi sotto i 22 anni) hanno cantato in prima serata a Canale 5, la sera di Capodanno, un bel traguardo per essere un format ancora in uscita.

Ma gli impegni lavorativi di Serena non finiscono qui. La vedremo su Raidue a settembre come attrice di puntata su un nuovo format nazionale. Il suo desiderio è organizzare un evento all’estero per i bambini orfani.

Noi vi terremo aggiornati sulla vita pubblica e privata della Saitta!