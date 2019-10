Sergio Arcuri è diventato papà: Valentina Donazzolo ha partorito la piccola Nicole

Sergio Arcuri è diventato papà. La sua compagna Valentina Donazzolo ha partorito la piccola Nicole. La bellissima notizia è stata annunciata dal fratello della Manuelona nazionale su Instagram. La star di fiction tv e film ha dichiarato su Instagram: “Benvenuta, amore di zia!”.

La gravidanza di Valentina Donazzolo era stata raccontata in tv a Storie Italiane. La donna si era sentita male in diretta per un problema legato alla gravidanza. La conduttrice aveva poi mandato la pubblicità per permettere alla compagna di Sergio Arcuri di riprendersi, ma poi non si è più presentata in video. Arcuri in trasmissione a proposito del travaglio aveva sottolineato: “Assisterò al parto. Sarà in sala operatoria e se riesco taglierò il cordone, anche se lei è convinta che non ce la farò. Spero di reggere, molti amici mi dicono che non è così semplice. Ma in quel momento le dovrò dare conforto”.

Ora Sergio ha condiviso il primo scatto della baby vip e ha scritto su Instagram: “Quando ti ho conosciuto ho capito subito che saresti stata l’amore delle mia via… oggi che sei stata in grado di regalarmene uno ancora più grande ti AMO ancora di più…”.

Molto presto convoleranno a nozze.

Congratulazioni e felicitazioni ai neo genitori e un caloroso benvenuto alla piccola Nicole anche da parte della nostra redazione!

Redazione-iGossip