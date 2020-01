Sharon Stone bloccata su un’app di incontri: “Non è un profilo fake, sono veramente io”

Sharon Stone è stata bloccata su un’app di incontri poiché molti utenti di Bumble, una piattaforma simile a Tinder, pensavano che fosse un profilo fake. Dopo l’amara scoperta, la celebre diva di Hollywood ha scritto un messaggio di protesta sui suoi profili Twitter e Instagram.

La 61enne star del cinema internazionale ha scritto: “Ehi, mi avete chiuso l’account. Essere me è un motivo sufficiente per essere eliminata? Non buttatemi fuori dall’alveare (Bumble significa calabrone, ndr)”.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. ??

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? ?????

Don’t shut me out of the hive ?