Simona Ventura ha affrontato una volta per tutte il discorso droga ed è tornata a parlare dei tradimenti dell’ex marito Stefano Bettarini. Durante la sua florida ed eccezionale carriera SuperSimo ha dovuto fare i conti con dicerie, maldicenze, cattiverie e macchina del fango. Nonostante tutto la bravissima e stimata conduttrice televisiva è ancora più forte e determinata che mai.

Simona Ventura – Foto: Facebook

Nel passato circolava voce nell’ambiente dello spettacolo che lei avesse fatto uso di droghe e proprio per smentire questa accusa infamante si sottopose al test antidroga nel 2016.

“Per tre anni, ho fatto l’analisi del capello per dimostrare che non mi drogavo – ha rivelato l’ex conduttrice dell’Isola dei famosi al Corriere della Sera -. Ho sopportato fango e fake news ante litteram. Forse volevano togliermi i figli per farmi male da ogni punto di vista“.

Un altro periodo molto difficile per la star tv Simona Ventura è stato il divorzio dall’ex marito Stefano Bettarini in seguito ai suoi numerosi tradimenti ai danni della presentatrice. “Io sapevo dei tradimenti – ha ribadito la conduttrice tv -, ma stavo zitta. Quando non vuoi vedere, non vedi. Il problema è poi quando ti svegli e vuoi vedere”.

Oggi è felice e serena grazie ai suoi tre figli (Niccolò, Giacomo e la figlia adottiva Caterina) e al suo nuovo compagno Giovanni Terzi. Il matrimonio della coppia vip è dietro l’angolo!