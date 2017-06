Simona Ventura: “Non farò più nessun ritocco estetico”. Ecco perchè

È una Simona Ventura a 360 gradi quella intervistata dal settimanale Chi. La conduttrice ha confessato di aver ceduto ai ritocchini estetici ma ha detto che non succederà più: “Conducendo “Selfie“- ha detto la Ventura – ho imparato molto sull’aspetto psicologico di un cambiamento estetico. Ho capito che della chirurgia plastica potevo farne a meno. Infatti non voglio fare più niente”.

La carriera e la vita privata di Simona Ventura

Poi ha continuato: “Amo rinascere ogni volta. Quando mi danno per finita tiro sempre fuori il meglio di me. Per me non c’è mai stato niente di facile, la mia vita la conoscono tutti e la mia faccia dice chi sono. Nei momenti di grande successo, come è stato per me negli anni Novanta, devi guardarti le spalle, perché il successo porta al potere e il potere alla solitudine. Ti circondi di persone che ti sembrano giuste, e ne escludi altre. È una fase che ricordo con entusiasmo, ma che non rimpiango. La vita è andata avanti e ho imparato tante lezioni”.

Alla domanda su quale è stata la critica che l’ha fatta soffrire di più Simona Ventura ha risposto: “Il razzismo intellettuale che mi relegava nel recinto del trash, l’odio degli snob per quello che piace al popolo”.

Il matrimonio con Stefano Bettarini

Poi ha toccato il tema del matrimonio finito e tormentato con Stefano Bettarini: “Quando hai successo – dice SuperSimo -, purtroppo, devi sempre lasciare qualcosa sul campo, soprattutto se sei una donna. L’uomo gestisce il successo, la donna, a volte, lo subisce”.