Simona Ventura riserva una dedica speciale ai suoi figli su Instagram

Simona Ventura ha riservato una dedica speciale e molto toccante ai suoi figli sul suo seguitissimo e popolare profilo Instagram. L’ex conduttrice tv dell’Isola dei famosi e del Festival di Sanremo ha pubblicato una foto che ritrae i suoi tre figli: Nicolò e Giacomo, nati dal suo precedente e fallimentare matrimonio con l’ex calciatore e commentatore sportivo Stefano Bettarini, e Caterina. Quest’ultima l’ha presa in affidamento nel 2006 quando era appena nata per poi adottarla nel 2014, anche se la 14enne non ha perso i contatti con la madre biologica.

Simona Ventura – Foto: Facebook

SuperSimo, che è apparsa in splendida forma all’età di 55 anni durante questa estate 2020, ha accompagnato il dolcissimo scatto dei figli con la seguente didascalia: “Mettersi in posa e poi… la risata che arriva spontanea e se possibile, la mamma vi ama ancora di piu?. Siete sempre stati l’essenza della mia vita e sempre lo sarete. Non scordatevelo mai”.

Boom di like, commenti positivi e condivisioni per il tenerissimo scatto social dei figli di Simona Ventura.

