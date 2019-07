Simone Coccia Colaiuta senza Stefania Pezzopane si scatena con Lucia Bramieri

Simone Coccia Colaiuta senza la sua adorata fidanzata Stefania Pezzopane si è scatenato con Lucia Bramieri durante una cena danzante vicino a Varese. L’ex spogliarellista nonché finalista del concorso di bellezza Il Più Bello d’Italia 2014 si è divertito con l’ex coinquilina della Casa del Grande Fratello 15, tra balli hot e abbracci.

Le foto dei balli hot di Simone Coccia Colaiuta e Lucia Bramieri sono state pubblicate dal settimanale di gossip Spy. Lucia Bramieri è tornata single da qualche mese, poiché ha chiuso una burrascosa e tormentata relazione d’amore con l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne Gianluca Mastelli.

La rivista di cronaca rosa ha spiegato che tra i due sarebbe riesplosa la scintilla come si può notare dalla foto in cui sono molto vicini in auto. Colaiuta, da tempo, avrebbe una vera ossessione per Lucia Bramieri.

Simone Coccia Colaiuta fa chiarezza su Instagram

Lucia Bramieri non ha né smentito né confermato lo scoop del settimanale Spy. Il fidanzato della senatrice del Partito Democratico ed ex presidente della Provincia dell’Aquila, Stefania Pezzopane, è intervenuto sulla vicenda mediante un video condiviso sul suo profilo Instagram in cui ha voluto fare chiarezza.

«Stanno uscendo tanti articoli dove si parla di un mio tradimento con Lucia Bramieri – ha esordito Simone Coccia -. E quale sarebbe questo tradimento? Una pizza insieme ad altre venti persone? Un ballo con lei davanti a tutti quanti? E un saluto da persone civili dopo? Ragazzi, se questo il tradimento forse avete le macchine fotografiche appannate».

L’ex spogliarellista ed ex gieffino ha poi concluso: «A casa mia il tradimento è ben altro, non una pizza e una ballata dentro un ristorane davanti a tante persone. Vi ringrazio della pubblicità, grazie. E continuatene a parlare».

