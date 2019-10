Simone e Alessandro Cianfarani elogiati da Rocco Siffredi e Malena a Live – Non è la D’Urso

Simone e Alessandro Cianfarani sono stati allievi della Rocco Siffredi Academy in Ungheria. Hanno anche recitato alcuni film con l’attrice barese ed ex politica del Partito Democratico, Malena la Pugliese. In tutto all’attivo hanno circa 20 pellicole adult. Da qualche anno hanno lasciato la carriera a luci rosse per tornare a lavorare nell’azienda di famiglia. I due gemelli imprenditori 29enni di Avezzano (L’Aquila) si occupano di lavorazione e commercio di marmo.

Simone e Alessandro Cianfarani a Live – Non è la D’Urso

Ieri la conduttrice partenopea Barbara D’Urso ha dedicato l’ultimo spezzone del suo programma tv, Live, alle tematiche a luci rosse e alle trasgressioni. Protagonisti in studio i gemelli Simone e Alessandro Cianfarani sono stati elogiati dalla musa del mitologico divo a luci rosse Rocco Siffredi. L’attrice pugliese Malena ha spiegato: “Sono due ragazzi davvero educatissimi, dovrebbero essere presi ad esempio perché fanno sentire a proprio agio le donne sul set”.

Qualcuno degli opinionisti presente in studio ha puntato il dito contro la scelta fatta dai fratelli Cianfarani, sollevando dubbi sulle emozioni di vergogna che possono aver provato i genitori. Il celebre divo a luci rosse Rocco Siffredi ha assicurato: “Ho parlato diverse volte con la loro mamma e il loro papà e sono fieri di loro. La madre mi ha anche chiesto di farli diventare come me, sono abruzzesi doc”.

A prendere le distanze dai racconti di Rocco Siffredi è stata soprattutto Alda D’Eusanio: “Hai avuto dei comportamenti orrendi e non ti vergogni di raccontarli. Mi auguro che i tuoi figli non seguano le tue orme”. Immediata la replica del regista abruzzese: “I miei figli sono entrambi pudici, non si fanno mai vedere nudi, quindi non credo che davanti alle telecamere possano avere un futuro. Lorenzo, però, sta lavorando come regista, ha girato due film”.

Redazione-iGossip