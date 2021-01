Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, si è chiarito con Andrea Roncato. L’ha rivelato lo stesso Simone durante l’ultima puntata di Casa Chi. “Si?, ci siamo sentiti – ha rivelato Simone -. Andrea mi ha telefonato, ci siamo confrontati ed è stata una telefonata molto carina. Gli ho mostrato la nostra vicinanza e il nostro affetto. Abbiamo detto quello che pensiamo, lui ha concluso dicendo che tifa Stefania e di non farla uscire. Era felice del suo percorso. Ci siamo anche promessi che ci saremmo visti a bocce ferme tutti insieme”.

Il marito della showgirl e della conduttrice tv Stefania Orlando ha dichiarato: “Credo che Roncato si sia confrontato con un mondo che purtroppo conosce molto poco, quello dei social. Lui è una persona per bene e noi gli vogliano un bene sincero. Lui, rispondendo sul web e tirando fuori parole pesanti, ha perso un po’ la testa e se non sei pratico rischi di fare una brutta fine”.

Simone Gianlorenzi sarebbe pronto anche per il Grande Fratello Vip, anche se vorrebbe farlo a modo suo: “Se farei il Grande Fratello Vip come concorrente? A me potrebbe piacere farlo ma a modo mio. Mi piacerebbe per portare la mia cultura al grande pubblico. La cultura dei musicisti e dei grandi appassionati di musica. M’immagino a fare le lezioni ai ragazzi che magari non ne sanno nulla. Essendo io insegnante ho sempre un po’ questa voglia di divulgare la mia conoscenza e la mia passione… lo farei per quello”.

