Sinead O’Connor è sola e malata. La star di Nothing Compares 2 U ha pubblicato uno straziante e disperato video-sfogo sulla sua pagina Facebook, che sta allarmando fan e parenti. La celebre e popolare cantautrice irlandese ha rivelato ai suoi sostenitori di essere sola e vive in un motel Travelodge in New Jersey.

Sinead è disperata e malata. Ha dichiarato che tutti la trattano male e ha spiegato che le malattie mentali sono come le droghe. Ha lanciato un accorato appello per “i milioni e milioni di persone come me, che non hanno necessariamente le mie risorse“.

”Sono da sola – ha confessato Sinead O’Connor – E non c’è niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona più dolce al mondo, che mi tiene in vita. ‘Voglio che tutti sappiano cosa significa, e perché faccio questo video. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma: all’improvviso tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male”.

E’ affetta da anni da un diturbo bipolare. Negli ultimi anni aveva spesso preoccupato e allertato i fan: aveva tentato un paio di volte il suicidio, facendo perdere le tracce di sé. Nel novembre del 2015 aveva pubblicato sul suo profilo Facebook quello che era sembrato essere un ultimo messaggio prima del suicidio, annunciando di aver assunto un’overdose di stupefacenti. Poi, per fortuna, le autorità irlandesi avevano rassicurato che l’artista è “sana e salva” e stvaa ricevendo le cure mediche del caso. Ora è di nuovo in una fase davvero difficile e travagliata della sua vita.

I suoi fan le stanno inviando tantissimi messaggi di affetto, stima, solidarietà e incoraggiamento da ogni parte del pianeta.

Forza Sinead, non mollare!