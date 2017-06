Sonia Bruganelli vuole un quarto figlio da Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli vuole un quarto figlio dal celebre showman e conduttore tv Paolo Bonolis, ma lui non è dello stesso avviso. L’imprenditrice e moglie del presentatore del quiz show di Canale 5 Avanti un altro ha tre figli: Silvia, 14 anni, Davide, 13 anni, e Adele, quasi 10 anni. Sonia Bruganelli, che viene criticata spesso sui social perché ostenta il suo stile di vita molto lussuoso, non ha intenzione di arrendersi e al settimanale Oggi ha rivelato: “Vorrei tanto il quarto figlio. Lo vorrei fare ma mio marito non ha la minima voglia. Cercherò di convincerlo quest’estate”.

La moglie del celebre showman e conduttore tv Paolo Bonolis ha poi parlato dei suoi tre figli. “Adele ha 9 anni e mezzo e io con lei ho vissuto una maternità serena – ha spiegato Sonia – E’ impegnativa, divertente. Ha un carattere molto forte che richiede coerenza. E’ identica a suo padre di adesso, non da bambino, quando balbettava. Silvia ha 14 anni e, ora, finalmente, è serena e io pure. E’ un’adolescente come le altre, che il fratello chiama bulla per scherzo. E’ presa da se stessa come tutte le ragazze della sua età. Davide ha 13 anni ed è molto impegnato nello sport. Vorrebbe fare il calciatore”.

La primogenita della celebre e potente coppia vip, Silvia, ha dovuto affrontare seri problemi di salute fin dalla nascita. Ecco il racconto senza filtri di Sonia Bruganelli: “Subito dopo il parto, Silvia ha avuto un problema al cuore che ha portato ad altre difficoltà. L’ho vissuta come la più grande ingiustizia. Uno pensa sempre che le cose capitino agli altri. Così Davide e Adele sono stati un atto non di coraggio ma di egoismo. E’ sicuramente stata la voglia di vivere la maternità in maniera serena. Io voglio una vita normale per mia figlia. Silvia si è sempre rapportata alla normalità dove è lei che deve migliorarsi… Il rapporto col padre? Ridono come matti”.