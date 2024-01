“Sono stato con uomini, io lo dico altri no”, la rivelazione di un ex concorrente del GF Vip

“Sono stato con uomini, io lo dico altri no”, la rivelazione di un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto il giro del web. Un ex protagonista della sesta edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dal giornalista e presentatore televisivo Alfonso Signorini, ha scelto di raccontarsi senza filtri e censure durante un’intervista rilasciata allo storico quotidiano Il Corriere della Sera. L’ex gieffino vip ne aveva già parlato ai tempi della sua permanenza nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Di chi stiamo parlando?

L’ex concorrente del GF Vip ha confessato al Corsera: “Se da giovane facevo il playboy? Che ne so, non ricordo. Ho avuto un sacco di donne. No, non le ipnotizzavo per sedurle. Mi inseguivano ovunque. C’era la fila. Ero bello, un belloccio, e lo sono tuttora. E da ragazzo certo che ci stavo, ero libero. Con gli uomini? Come ho già detto mi ritengo fluido, non gay. Sono per l’amore libero. Da ragazzino ho avuto esperienze con uomini, è successo più di una volta, la prima quando ero in collegio dai preti, ma a quella età è normale. Tra maschi ci mettevamo lì tutti insieme”.

Il famoso illusionista e personaggio televisivo italiano Giucas Casella ha aggiunto: “Se sono andato oltre a quelle cose da ragazzi? Sì è successo, però non mi sono mai innamorato. Attiro anche gli uomini, per me è un complimento e va benissimo. In gioventù, hai voglia tu, mi correvano tutti dietro. Ogni tanto l’interesse era reciproco con dei ragazzi. Succede a molti, solo che io sono sincero e lo dico”.

Per poi concludere: “Se è vero che colleziono le Barbie? Certo, sono la passione del mio assistente Giuseppe, che sta con me da una vita, me l’ha passata. Ne avrò quasi mille, le tengo in cassaforte perché non devono prendere luce”.

