Sossio Aruta è davvero disperato e amareggiato. Dopo aver incassato un sostanzioso e importante cachet per la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne continua a vendere la frutta al supermercato. Ma lui non è affatto contento. Sossio Aruta ha infatti dichiarato al settimanale di cronaca rosa Nuovo: “Non so dove sbattere la testa. Non posso sopravvivere così”. Le sue dichiarazioni hanno sollevato numerose polemiche sul web, perché sono in tanti a criticarlo poiché durante questo periodo drammatico e difficile per il Paese e per il mondo intero lui almeno un lavoro ce l’ha, mentre, tantissime persone l’hanno perso.

L’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19 non gli ha consentito, almeno fino ad ora, di riprendere la sua carriera calcistica: “Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quanto potrò portare avanti il mio progetto”.

“Vorrei portare Bianca a vedere il mare” – A preoccuparlo anche la serenità della piccola Bianca, avuta con la fidanzata Ursula: “Sono triste perché vorrei uscire insieme alla mia compagna Ursula e alla nostra figlioletta Bianca per portarla a giocare con la sabbia e a vedere il mare. Ma oggi anche le cose semplici non sono più possibili…”.

Inoltre Sossio è padre di altri due figli, avuti dall’ex moglie Rossella, che non vede da molto tempo a causa del lockdown: “Non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli maschi: Daniel Ciro e Diego che vivono a Cervia e che ormai non vedo da mesi”.

Le dichiarazioni di Sossio sul suo lavoro al supermercato stanno scatenando polemiche e reazioni negative sui social. E voi che cosa ne pensate?